Julio Urias e Max Muncy brilham com sua terceira vitória da temporada no Giants Oracle Park

Julio Urias e Max Muncy brilharam hoje, com o homem da primeira base acertando um round tripper de três corridas e um grand slam, tornando-se seu décimo jogo em que ele teve mais de uma rebatida de base.

Mookie Betts abriu o jogo com um home run para ajudar o Los Angeles Dodgers a vencer confortavelmente o San Francisco Giants 9-1 na terceira vitória da temporada para Julio Urias.

Max Muncy teve uma noite e tanto com um homer de três corridas e um grand slam

Muncy atingiu seu terceiro Grand Slam na carreira e seu primeiro desde 1º de julho de 2021 contra o Washington Nationals. Seus sete RBIs foram um recorde pessoal superando os cinco RBIs que ele pressionou em três ocasiões, a última em 9 de junho de 2022.

Julio Uras eliminou oito Giants

Enquanto isso, Julio Uras (3-0) eliminou oito Giants, desistiu de duas caminhadas e permitiu uma corrida e quatro rebatidas em seis entradas. O canhoto recebeu bastante apoio de seu ataque.

Wilmer Flores conectado em um home run para abrir o quarto inning para colocar os Giants no tabuleiro

O ás do Giants, Logan Webb (0-3), eliminou seis em seis entradas, mas sofreu sua terceira derrota na temporada em um início de ano difícil para o nativo de Rocklin CA. Este foi o primeiro jogo em que os Giants enfrentaram um time da Liga Nacional.

Enquanto isso, o Dodgers encerrou uma seqüência de três derrotas consecutivas em que permitiu 29 corridas nas últimas três séries de quatro jogos em Arizona.

Freddie Freeman marcou no terceiro para uma sequência de rebatidas de cinco jogos, enquanto apostas acrescentou um par de simples para seu segundo home run do ano.

Os anjos venceu nove das últimas 10 coroas da Divisão Oeste da Liga Nacionalincluindo oito consecutivas antes de os Giants com 107 vitórias ultrapassarem os Dodgers com 106 vitórias no último dia da temporada de 2021.