Justin Gaethje confiante de que a revanche de Dustin Poirier é a próxima, mas ‘algumas pessoas ao meu redor acham que ele não vai aguentar’

Com os dois pesos-leves perto do topo da divisão e nenhum dos dois marcados, Justin Gaethje está pronto para revisitar sua luta do ano contra Dustin Poirier.

Nenhuma oferta oficial do UFC foi feita, então nada está fechado, mas depois que Gaethje e Poirier se envolveram em um slugfest de todos os tempos em 2018, parece que o trabalho do casamenteiro já está feito. De sua parte, Gaethje está confiante de que logo verá Poirier do outro lado do octógono novamente, embora existam alguns outros que podem discordar dele.

“Acho que essa é a resposta óbvia”, disse Gaethje ao MMA Fighting sobre a revanche contra Poirier. “Ele é o número 2, não tem parceiro de dança, e o mesmo comigo. Acho que essa luta com certeza é uma luta de disputa de cinturão. O vencedor de [Charles] Oliveira e [Beneil] Dariush luta, obviamente [they] vão lutar pelo título em outubro, então preciso lutar contra Dustin em agosto, setembro ou outubro para me colocar no cronograma perfeito.

“Você não pode forçar ninguém a lutar. Não estou dizendo que ele não quer lutar comigo, mas ele provavelmente não precisa lutar de novo com tanto dinheiro que ganhou. Então eu não sei. Acho que ele vai aceitar. Algumas pessoas ao meu redor acham que ele não vai aceitar. Tudo o que posso fazer é focar em mim mesmo a esse respeito.”

Poirier não deu nenhuma indicação de que não está interessado em uma revanche contra Gaethje, especialmente depois que ele falou especificamente sobre procurar as maiores e melhores lutas possíveis após recusar uma convocação de Beneil Dariush.

Claro, inscrever-se para uma revanche contra Gaethje também é como se voluntariar para entrar em um engavetamento de 10 carros na rodovia a 160 quilômetros por hora, então há um certo risco envolvido que pode fazer Poirier procurar em outro lugar, já que ele já ganhou uma vitória por nocaute em sua primeira luta.

Gaethje entende que tudo é possível, mas espera que Poirier acabe optando por brigar com ele novamente.

“Obviamente, isso é sempre uma preocupação”, disse Gaethje. “Preciso de um parceiro de dança e se eles disserem não, não há literalmente nada que eu possa fazer. Não estou preocupado pessoalmente com Dustin especificamente, porque acho que ele não terminou de lutar. Acho que ele ainda vai querer lutar. Eu acho que sou uma grande luta, um grande nome. Isso é uma vitória para nós dois no que diz respeito ao alto escalão deste esporte. Acho que trago mais para a mesa do que esse confronto específico [with Dariush] naquela hora. Portanto, não acho que ele seguiria o mesmo caminho na hora de fazer a escolha.

“A única coisa é obviamente qualquer um que entra lá [against me] sai com muito prejuízo, aí você se pergunta, quer correr esse risco? ‘Preciso correr esse risco?’ Não posso ter certeza de que a resposta seja sim, mas espero que sim.

Além de uma possível luta pelo título sendo concedida ao vencedor, Gaethje também adoraria nada mais do que ter a oportunidade de se vingar de Poirier depois de cair para ele cinco anos atrás.

Desde então, Gaethje acumulou um recorde de 6-2, incluindo quatro nocautes, sete bônus de desempenho e outra Luta do Ano por sua guerra de 2021 com Michael Chandler. Deixando esse currículo impressionante de lado, Gaethje sente que melhorou drasticamente desde a primeira luta contra Poirier e adoraria a chance de provar isso em uma revanche.

“Eu diria [the differences are] noite e dia”, explicou Gaethje. “Eu costumava ser muito emotivo. Eu costumava pensar que precisava acumular essa raiva para ser a pessoa que precisava ser. E através de toda a experiência e todas essas lutas, eu entendi que sou apenas quem eu sou. Minha capacidade atlética, minha capacidade intuitiva de operar no caos e controlar o caos, acho que é algo que realmente consegui aprimorar e entender que é algo que me permite ser o lutador que preciso ser.

“Acho que somos lutadores diferentes [from 2018]. Obviamente, isso foi há cinco anos. Então, sim, é um jogo diferente, mas luta é luta. No final das contas, acho que ele tem habilidades fenomenais, ele é uma luta incrível para mim e nada menos que a Luta do Século novamente.”

Mesmo sem um título em jogo, Gaethje x Poirier 2 seria imperdível na TV, mas é uma partida proeminente o suficiente para ser a manchete de um pay-per-view?

Gaethje acredita que isso é definitivamente possível, não apenas por causa do tipo de luta que espera com Poirier, mas também graças aos dois empates estabelecidos nos últimos anos.

Dito isso, Gaethje espera que o UFC esteja disposto a compensá-los adequadamente se ele oferecer um confronto principal contra Poirier, porque, caso contrário, ele estaria completamente bem com uma luta de três rounds.

“Prefiro três rounds porque são 10 minutos a menos de luta”, disse Gaethje. “Recebo praticamente a mesma quantia, seja uma luta de três ou cinco rounds. Se eles dividissem o que eu ganho em terços e depois acrescentassem dois terços no final e me pagassem, eu lutaria cinco rounds por dia. Acho que valeria a pena então. Acho que os rounds mais perigosos são o quarto e o quinto, mas também acho que é quando o calibre do lutador de elite ou o melhor lutador fica mais evidente. Eu poderia argumentar das duas maneiras.

“Meu treinador quer cinco rodadas. Acho que precisa de cinco rodadas, especialmente para onde leva. Está levando a uma luta pelo título. Acho que essas lutas deveriam ser feitas em cinco rounds, mas, novamente, preciso ser compensado por esses dois [extra] rodadas.”