Justin Gaethje: Michael Bisping ‘não é meu comentarista favorito’, mas eu não queria jogá-lo debaixo do ônibus

Justin Gaethje é o primeiro a admitir que as emoções aumentam depois de uma luta.

O ex-campeão interino dos leves do UFC adoraria se os lutadores nunca fossem julgados pelas coisas que dizem logo após uma situação tão tensa – no caso dele, comentários que ele fez sobre o comentário de Michael Bisping durante a luta entre Leon Edwards e Kamaru Usman no UFC 286.

Foi durante sua aparição na coletiva de imprensa pós-luta que Gaethje chamou Bisping de “não profissional” pela forma como o Hall da Fama do UFC chamou o evento principal, embora tenha admitido que foi tendencioso ao assistir seu companheiro de equipe Usman, que acabou perdendo na decisão da maioria. .

Bisping não se ofendeu com as acusações e entendeu que Gaethje estava apenas apoiando o amigo.

Olhando para trás, Gaethje reconhece que foi um prisioneiro do momento, o que o levou a atirar em Bisping.

“Eu não falava com a gente por uma semana depois da luta”, disse Gaethje ao MMA Fighting. “Estamos muito emocionados e, sim, ver meu companheiro perder me deixou ainda mais emocionado.

“Na noite anterior, na pesagem, eles fizeram uma sessão de perguntas e respostas, e pensei [Bisping] era mais tendencioso naquela situação, e isso me irritou, então realmente qualquer coisa que ele dissesse iria me irritar, especialmente porque meu companheiro de equipe estava lutando. Então eu acho que a avaliação dele foi certeira. Acho que provavelmente fui excessivamente emocional.

De acordo com Gaethje, ele assistiu Edwards x Usman 3 nos bastidores momentos após sua vitória por decisão unânime sobre Rafael Fiziev no evento co-principal. Então sua adrenalina estava definitivamente bombeando enquanto observava Usman ir para a jaula.

Mais do que tudo, Gaethje sentiu que Bisping estava falando mais de Edwards do que de Usman, graças às suas raízes inglesas. Mas ele certamente não quis questionar a legitimidade do membro do Hall da Fama do UFC como comentarista.

“Eu não queria jogar Michael Bisping sob o ônibus”, disse Gaethje. “Eu pensei que ele era um comentarista tendencioso naquela noite assistindo de trás. Achei que havia alguns comentários feitos que não eram profissionais, mas pensei que era devido ao fato de serem de um lugar comum, e isso é tudo que eu estava dizendo.

“Eu não acredito que isso seja falso. Eu acredito que isso é verdade. Mas também comecei dizendo que sou tão ou mais tendencioso do que ele. Então, é o que é.”

Claro, Bisping e outros lutadores que agora trabalham como parte da equipe de transmissão do UFC foram criticados no passado por comentários feitos durante certos eventos. Não é a primeira vez e certamente não é a última que um comentarista é acusado de mostrar preconceito a favor ou contra outro lutador.

No que diz respeito especificamente a Bisping, Gaethje disse que provavelmente guarda um leve ressentimento contra o ex-campeão dos médios do UFC desde que ele chegou na organização, e ele sempre guarda os recibos.

“Não tenho má vontade contra Michael Bisping”, acrescentou Gaethje. “Ele não é meu comentarista favorito. Eu me lembro dele falando merda sobre mim quando eu lutei contra Michael Johnson. Então eu sou uma pessoa bem mesquinha, e algumas coisas você não esquece.”

No que diz respeito a alguém que Gaethje admira na equipe de transmissão do UFC, ele não olha além do homem da promoção desde 2016.

“Eu diria [Jon] Anik”, disse Gaethje. eu acho que Anik [is the best]sua paixão é inigualável.”