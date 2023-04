Kansas City Chiefs draftou Rashee Rice com a ajuda de Patrick Mahomes

Tele Kansas City Chiefs perdeu dois de seus wide receivers na agência livre para oPatriotas da Nova Inglaterra e aJatos de Nova York. Para lidar com essa perda, o chefes olhou para oDraft da NFL de 2023 para encontrar uma nova adição à sua equipe.

O chefes encontrou seu homem na segunda rodada do draft, selecionandoArroz Rasheeum wide receiver de SMU, com a 55ª escolha geral. O que tornou esta seleção especial foi o envolvimento do quarterback estrela do Chiefs, Patrick Mahomes.

Analista Adam Lefkoe revelou que Mahomes estava mandando uma mensagem para ele, afirmando que ele havia jogado passes para Arroz durante suas sessões em Dallas. Mahomes então compartilhou que tem informações sobre todos os caras ofensivos e desempenhou um papel importante na seleção de Rice pelos Chiefs.

Os campeões do Super Bowl procuram recarregar com o talentoso receptor da SMU

Como Arroz recebeu a ligação do chefes informando-o de sua seleção, Mahomes também ligou para ele, que foi capturado pela câmera. Rice confirmou que pegou alguns arremessos de Mahomes e elogiou suas habilidades de passe, afirmando que Mahomes “colocá-lo exatamente onde precisava estar.“

O arroz teve uma temporada fantástica em SMU, gravação 96 recepções para 1.344 jardas e 10 touchdowns sobre 156 metas, de acordo com Foco no futebol profissional. Ao longo de quatro temporadas em SMUo arroz tinha 233 recepções para 3.111 jardas e 25 touchdowns.

Agora, Rice terá a oportunidade de pegar passes de Mahomes no palco profissional. Ele se junta a uma ampla sala de recepção que já tem Marquez Valdés-Scantling, Skyy Moore, Kadarius Toneye Richie James. Os fãs do Chiefs mal podem esperar para ver Rice e Mahomes em ação juntos no campo na próxima temporada.