Kanye West e esposa Bianca Censori curtem encontro na Cheesecake Factory

sim e dar Bianca Censori visite uma Cheesecake Factory no domingo dentro do Topanga Westfield Mall de Los Angeles. Na hora da sobremesa, eles dispensaram a escolha óbvia – cheesecake – e, em vez disso, optaram por uma tigela, 2 colheres.

O casal compartilhou um grande sundae de sorvete enquanto se sentavam em uma mesa no restaurante popular – sentados lado a lado como um casal de crianças do ensino médio.

Claro, eles eram muito mais visíveis da última vez que os vimos. Eles bater desenhista Jerry LorenzoO show de Fear of God no Hollywood Bowl na semana passada … ambos totalmente cobertos com as máscaras de cabeça cheia de marca registrada de Ye.