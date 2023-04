Kanye West é processado pela Donda Academy, supostamente apenas estudantes federais de sushi

Kanye WestA escola cristã particular de apenas alimenta os alunos com uma coisa no almoço, sushi, e eles aparentemente têm que comê-lo no chão, sem mesas ou cadeiras … isso de acordo com um novo processo.

Ye e sua Donda Academy estão sendo processados ​​por duas mulheres negras que dizem ter sido demitidas de cargos de professora na escola por dois motivos – retaliação por soar o alarme sobre supostas violações do código de educação, saúde e segurança – e por sua raça.

De acordo com o processo, obtido pelo TMZ, as mulheres dizem que eram as únicas professoras negras empregadas pela Donda Academy quando foram contratadas em período integral no início deste ano… e violações de segurança, práticas educacionais ilegais e regras extremamente incomuns na escola de Kanye.

Entre os supostos problemas … as mulheres dizem que a única opção de almoço disponível para os alunos é o sushi, todos os dias, e os alunos não podem trazer comida ou bebida de fora, exceto água. O processo alega que Kanye gasta US$ 10.000 por semana em sushi.

Além do mais, os professores afirmam que Kanye não permitia palavras cruzadas ou folhas para colorir na Donda Academy, as aulas não podiam acontecer no segundo andar porque Kanye tem “medo de escadas” e Ye não queria que as crianças usassem garfos ou utensílios.

O processo alega que Kanye não permitia que obras de arte fossem penduradas nas paredes e ninguém tinha permissão para usar joias… simplesmente porque ele “não gostava de joias”.

Os professores ainda afirmam que Kanye não permitia cadeiras, forçando as crianças a sentar em almofadas de espuma ou ficar de pé, enquanto os professores eram relegados a ficar de pé ou usar um banquinho.

A Donda Academy, diz o processo, exigia que todos usassem preto da cabeça aos pés… e as marcas Nike e Adidas eram proibidas.

Os professores afirmam que as portas da escola foram fisicamente trancadas do lado de fora durante o dia escolar, e os alunos não tinham permissão para sair até que fossem para casa… ao mesmo tempo dentro de casa.

O processo alega que a Donda Academy não tinha zelador ou enfermeira escolar… e não havia latas de lixo fora das salas de aula ou na cozinha. Enquanto isso, eles dizem que os medicamentos dos estudantes foram armazenados em um armário com outros medicamentos vencidos espalhados sem segurança.

E, veja só… os professores afirmam que não há planos de aula ou procedimentos disciplinares adequados, resultando em alunos indisciplinados por várias instâncias de bullying e agressões físicas contra colegas e professores.

Os professores afirmam que, quando tentaram abordar os supostos problemas no mastro da bandeira, foram ameaçados de não entrar em contato com Kanye.

As mulheres dizem que foram finalmente demitidas… e estão culpando sua rescisão por retaliação e discriminação racial. Eles também afirmam que seus contracheques costumavam ser curtos, chegando a US $ 2.700 por período de pagamento … então eles estão processando Kanye e Donda Academy por dinheiro.