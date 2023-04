Karim Benzema é pai de Jordan Ozuna

euquinta-feira passada, Karim Benzema e seu parceiro, Jordan Ozunativeram algumas das notícias mais felizes de todas: eles se tornaram pais de seu primeiro filho juntos.

Conforme noticiado pela revista Semana, o casal deu entrada na clínica Ruber de Madri na quarta-feira, 26 de abril, e no dia seguinte o bebê nasceu após um parto natural e sem complicações.

O Real Madrid A estrela e a modelo de 36 anos sempre mantiveram seu relacionamento muito discreto e a única coisa que se sabe sobre o relacionamento deles é o que eles publicam em suas redes sociais.

A última vez que ambos apareceram em público foi na gala da Bola de Ouro em 2022, onde a estrela francesa foi oficialmente coroada a melhor jogadora do mundo. Ozuna o acompanhou e ficou muito feliz com o sucesso do companheiro.

Claro, em seus perfis, ambos demonstram amor e carinho a cada publicação ou história que compartilham juntos. Também deve ser notado que Benzema sempre foi muito cauteloso ao falar sobre as mulheres de sua vida e se der Jordan Ozuna um lugar em sua vida, é porque para ele ela é uma das maiores fontes de felicidade.

É o primeiro filho com Jordan Ozuna

Para o futebolista, o novo bebé será o quarto filho. Karim teve duas filhas durante seu relacionamento com Chloé de Launay, Melia8, e Nouri3, e um filho quando teve um caso com Cora Gauthier, Ibrahim5. Assim, a modelo havaiana será a terceira mulher com quem o atacante nascido em Lyon fez um filho, e quem sabe se mais algum está a caminho, já que os dois estão muito à vontade juntos, mesmo que tudo seja tratado com grande segredo.