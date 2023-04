Karl Williams x Chase Sherman é retirado do UFC 287

Afinal, Karl Williams e Chase Sherman não estão lutando no UFC 287.

No início da transmissão preliminar do pay-per-view de sábado no Kaseya Center em Miami, foi anunciado que Sherman foi forçado a se retirar da luta dos pesos pesados ​​devido a um problema médico.

A luta aconteceria no início do segundo set de eliminatórias. A luta peso-palha entre Cynthia Calvillo e Lupita Godinez abre essa parte do card.

Ainda não se sabe se Williams x Sherman será remarcado para outro card.

Williams (8-1) interveio com menos de uma semana de antecedência para Chris Barnett. A recente contratação da Contender Series fez uma estreia bem-sucedida no UFC em março passado, com uma decisão unânime sobre Lukasz Brzeski.

Sherman (16-11) estava procurando um novo começo em sua campanha de 2023, depois de vencer 1-3 no ano passado. Em sua última luta, perdeu na decisão unânime para Waldo Cortes-Acosta.