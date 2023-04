Kate Middleton impôs uma condição para Rose Hanbury, suposta amante do príncipe William, comparecer à coroação do rei Charles III

Mmilhões de pessoas estarão na expectativa durante a coroação de Carlos III do Reino Unido, a ser realizada em 6 de maio na Abadia de Westminster, por ser o “clímax simbólico” de sua ascensão ao trono, ocorrida em 8 de setembro do ano passado , após a morte de Rainha Elizabeth IIa mãe dele.

Rose Hanburyque dizem ter sido amante do príncipe Williams, comparecerá à coroação do rei Charles III – uma aparição que pode causar alguma tensão no casal real, especialmente Kate Middleton.

A coroação de Rei Carlos III acontecerá no sábado, 6 de maio, na Abadia de Westminster. A coroação será um dos eventos mais importantes do século, pois marca o início de uma nova era após mais de 70 anos de da Rainha Elizabeth II reinado.

Kate Middleton impôs condições a Rose Hanbury

Um dos momentos mais esperados será a chegada de Rose Hanbury, suposta amante do príncipe William. Várias imagens publicadas nas redes sociais parecem confirmar esta especulação, já que afirmam haver uma foto entre Rose e o duque de Cambridge aos beijos.

Essa infidelidade foi confirmada pelo príncipe Harry em seu livro Spare.

Rei Carlos III insistiu que Hanbury comparecesse à coroação e deu a seu filho, Oliver, um papel proeminente como pajem.

Kate Middleton impôs como condição a presença de Rose Hanbury na coroação que ela não quer nenhuma interação com ela.

É provável que Rose esteja presente não só porque ela é a esposa de David Cholmondeley 7º Marquês de Cholmondeley, que foi nomeado Lorde de Honra do Rei Charles, mas também porque seu filho, Oliver, ficará encarregado de segurar as vestes do Rei, junto com o Príncipe George.

Outro amigo da família real disse ao The Daily Beast que seria “inimaginável” para David Cholmondeley não estar na coroação com sua esposa.