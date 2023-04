Katy Perry leva North West ao palco para dançar enquanto Kim Kardashian assiste

A filha de nove anos de Kim Kardashian, North West, foi levada ao palco por Katy Perry durante a residência da estrela pop em Las Vegas, PLAY no Resorts World na noite de sábado.

“Enquanto estava no palco, North perguntou se seus amigos poderiam se juntar a ela e Katy concordou”, revelaram.

Kim Kardashian decidiu convidar sua filha, North West, para um show de Katy Perry em Las Vegas no sábado à noite, e a criança conseguiu muito mais do que ela esperava!

Katy convidou North e alguns de seus amigos para subir no palco para dançar bem no meio do show. A multidão enlouqueceu quando Kim foi levada para a primeira fila para assistir à apresentação de sua filha.