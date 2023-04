Kauan Menezes é o novo reforço do Independente de Limeira no Sub-20

Meia atacante assinou seu contrato nesta segunda-feira, 03, com o time paulista



O Independente Futebol Clube de Limeira está se reforçando para o Campeonato Paulista Sub-20. O Galo da Vila, como também é conhecido pelos torcedores, contratou o jogador penedense Kauan Menezes.

O jogador teve passagens pelo Sport Club Penedense, clube de futebol mais antigo de Alagoas; Cruzeiro de Alagoas; Centro Sportivo Alagoano – CSA, e atualmente estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo V.O.C.E.M. DE ASSIS.

Agenciado pela Caramanno Sports, do professor Edvaldo Oliveira, o atleta está bastante ansioso para estrear nos gramados pelo seu novo time:

“Estou muito empolgado em me integrar nesse grande clube! Vou dar tudo de mim para conseguir resultados positivos para o Galo da Vila” frisou o atleta que é natural de Penedo, Alagoas.

O Independente de Limeira fará sua estreia no Campeonato Paulista Sub-20 no dia 13 de abril, enfrentando o time do Rio Branco, pelo grupo 06 da competição.