Kay Hansen explica a decisão de revelar que foi supostamente abusada sexualmente por seu pai quando adolescente em novo documentário

A ex-UFC e atual lutadora do Invicta FC, Kay Hansen, se abriu como nunca antes em um novo documentário.

Hansen foi destaque no Invicta’s Diário série esta semana e detalhou sua educação conturbada – incluindo a revelação de que ela foi supostamente estuprada e agredida sexualmente por seu pai quando adolescente – o que a levou a encontrar o esporte de artes marciais mistas.

Na terça-feira, Hansen explicou sua decisão para compartilhar sua história em um post de mídia social.

“Este documentário foi um grande passo para mim, não necessariamente como lutador, mas como pessoa”, afirmou Hansen. “Meus sucessos e lutas estão sob os olhos do público há muitos anos, mas todo mundo tem uma história nos bastidores. Eu fui estuprada / [sexually assaulted] por meu pai por anos. Brigando [and] o treinamento era minha fuga e a única forma de realidade sobre a qual eu realmente tinha algum controle.

Em uma entrevista em novembro de 2021 para o MMA Fighting, Hansen revelou que estava lutando contra um distúrbio alimentar, o que a forçou a desistir de uma luta marcada com Jasmine Jasudavicius no UFC 270. Nessa entrevista, ela disse que foi “agredida sexualmente e estuprada por um membro da família de 16 a 19 anos”, mas não nomeou seu pai como o suposto agressor.

A razão pela qual ela não entrou em mais detalhes foi devido ao medo de como isso pode acompanhá-la no futuro, mas agora ela pretende inspirar outras pessoas que passaram por situações semelhantes.

“Nunca falei sobre o abuso que sofri devido às repercussões que podem ocorrer”, diz Hansen. “Eu conto minha história não para ‘ajudar as pessoas a me conhecerem’, mas para usar a plataforma que meu esporte me deu para inspirar coragem em alguém que está, ou já esteve, em uma situação semelhante. O abuso sexual é muito comum, mas muitas vezes varrido para debaixo do tapete. Você não precisa passar por isso sozinho. Você merece paz e justiça. Sempre há luz no fim do túnel.

“Sou abençoado por ter conseguido e por ter a oportunidade de criar e reescrever minha própria história e consertar o que não quebrei. Com isso dito, estou extremamente feliz com a forma como este documentário foi abordado e montado. Obrigado a todos que estiveram envolvidos.”

Hansen voltou a assinar com a Invicta em 2022, após uma corrida de 1-3 no UFC. A jogadora de 23 anos está se recuperando de uma lesão e espera retornar à jaula da Invicta ainda este ano.

Assista ao documentário de Kay Hansen no vídeo acima.