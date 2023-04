Keith Nale, duas vezes participante do ‘Survivor’, morre aos 62 anos

Sua presença com certeza deixará saudades. Keith era amado por seus colegas competidores da franquia “Survivor”, que isola um grupo de estranhos em uma ilha onde eles competem em desafios de resistência para evitar a eliminação por votação até que uma pessoa fique de pé.

Keith apareceu no “Survivor: San Juan del Sur” de 2014, onde chegou às quatro finais da competição antes de ser eliminado. No ano seguinte, Keith voltou para uma versão diferente do programa – Survivor: Cambodia – na qual quase chegou à final novamente, mas foi eliminado.