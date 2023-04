Kelsea Ballerini abre prêmios CMT com homenagem às vítimas do tiroteio em Nashville

Kelsea Ballerini abriu o CMT Music Awards com um discurso poderoso… um tributo muito pessoal às vítimas do tiroteio na Escola Covenant de Nashville, e que a levou às lágrimas.

E, então, ela compartilhou sua própria experiência de perto com a violência armada nas escolas – Kelsea lembrou: “Eu queria me levantar pessoalmente aqui e compartilhar este momento porque em 21 de agosto de 2008, eu assisti Ryan McDonaldmeu colega de classe de 15 anos na Central High School, perdeu a vida com uma arma em nosso refeitório.”