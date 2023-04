Kendall Jenner atordoa NYC com um vestido azul transparente, alimenta rumores de romance Bad Bunny

Kendall Jennerum dos Kardashians‘ estrelas, fez uma declaração na noite de sexta-feira na retrospectiva do falecido estilista Karl Lagerfeld. Ela chegou à What Goes Around Comes Around, uma loja vintage de luxo em Cidade de Nova York, sem sutiã em um deslumbrante vestido azul com penas azuis na parte inferior. O vestido transparente foi combinado com um par de botas azuis que também tinham penas. Jenner finalizou o visual com uma bolsa Chanel azul com relevo de crocodilo.

A supermodelo de 27 anos compartilhou um carrossel de fotos dela mesma com a roupa azul elétrica no Instagram, e os fãs adoraram. Eles foram para a seção de comentários, elogiando o visual ousado de Jenner. Um fã escreveu: “Kim estava certo, dizendo que Kendall é a deusa da moda na família, como girlll”. Outro fã acrescentou: “Lindo! Eu amo essa cor, e eu amo isso em você!”, Enquanto outro apoiador comentou: “OOOOOHHHH é isso que estamos fazendo!?.”

Kendall Jenner surpreende em vídeos íntimos de topless no quartoIG/@kendalljenner

Mas isso não é tudo. Os rumores estão esquentando sobre a vida amorosa de Jenner. Poucos dias depois ela foi flagrada deixando um Tyler o Criador show em Los Angeles com seu suposto namorado, coelho mauJenner saiu em seu vestido azul transparente.

A dupla manteve seus looks casuais para a noite, vestindo blusas brancas e calças pretas, enquanto entravam no Bugatti Chiron branco de $ 3 milhões do rapper “Tit Me Pregunt”.

Jenner recentemente terminou com Devin Booker

Jenner e Bad Bunny gerou rumores de namoro pela primeira vez em fevereiro, quando foram vistos saindo do mesmo restaurante de Beverly Hills por saídas separadas. A dupla também foi flagrada se aconchegando no Coachella duas semanas antes. No entanto, não é só o festival de música que dá que falar. Jenner e estrela da NBA Devin Booker desistiu definitivamente depois de dois anos juntos, apenas alguns meses atrás.

Como a vida amorosa de Jenner continua a ser objeto de especulação, fica claro que seu senso de estilo é cativante. A supermodelo sabe como fazer uma entrada, e seu vestido azul transparente é apenas o exemplo mais recente de suas ousadas escolhas de moda.