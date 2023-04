Kendall Jenner dança na multidão do Coachella durante apresentação de Bad Bunny

Kendall Jenner estava na frente e no centro para assistir seu namorado, coelho mau deixou o Coachella de joelhos durante seu show como atração principal na sexta-feira – e ela estava dançando como uma tempestade.

A modelo foi flagrada no meio da multidão enquanto BB subiu ao palco principal pouco antes da meia-noite… e ela teve uma ótima visão de sua performance cercada de amigos (e guarda-costas). Como você pode ver … KJ estava sentindo as músicas, incluindo a parte da salsa acelerada!

Kendall Jenner durante o show de Bad Bunny no Coachella Valley Music and Arts Festival 2023. pic.twitter.com/3ovt9oj6um

Kendall fez uma pequena reviravolta de acordo com a batida, então parece que ela pode ter aprendido um novo passo ou dois enquanto namorava a estrela do reggaeton … a quem ela é esteve compublicamente, há 2 meses.