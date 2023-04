Kevin Durant aparentemente zomba da nova regra de 65 jogos da NBA em seu último tweet

Kevin Durant aparentemente não concorda com o da NBA nova regra que os jogadores que aspiram a prêmios individuais de final de temporada e All-NBA as equipes devem jogar no mínimo 65 jogos, como prova seu último tweet.

Durant levou para Twitter para abordar um tweet que expressava o sóis jogador está fazendo uma temporada sensacional, com o ex-jogador redes jogador respondendo que isso não deveria importar tanto já que ele não joga há pelo menos 65 jogos, zombando do NBA regra que será implementada a partir da próxima temporada.

Kevin Durant é considerado um dos melhores jogadores da liga, mas nas últimas temporadas ele lutou para se manter saudável, então esta nova decisão provavelmente o excluirá de todos os prêmios individuais no futuro.

Draymond Green tem sido muito veemente contra a regra dos 65 jogos

Golden State Warriors atacante, Draymond Verdefoi um dos primeiros jogadores a ser muito vocal contra o da NBA decisão de ter prêmios individuais e All-NBA seleções de equipe têm pelo menos 65 jogos disputados.

Green disse que esta decisão resultaria em All-NBA times sendo preenchidos com “vagabundos” que agora serão votados apenas por jogar a quantidade necessária de jogos, acrescentando que serão elegíveis para obter contratos super máximos.