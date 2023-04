Kid Rock injeta latas de Bud Light em resposta à parceria com ativista trans

Kid Rock está todo empolgado em meio à decisão da Bud Light de fazer parceria com um ativista transgênero – e queremos dizer isso literalmente – porque ele está disparando balas sobre a coisa toda.

O cantor/rapper postou um vídeo em suas redes sociais na segunda-feira, sem legenda… mas também autoexplicativo no que foi mostrado. Ou seja, é ele pegando um rifle estilo AR de algum tipo e disparando uma tonelada de balas em algumas caixas de Bud Light à distância.

Agora, se você está se perguntando por que KR está tão chateado com Bud Light… não é segredo se você tem acompanhado as notícias ultimamente. Dylan Mulvaney – que é uma mulher transgênero e uma influenciadora de mídia social que documenta sua jornada de transição online – fez parceria com a BL.