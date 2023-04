‘Kim Kardashian arruinou minha vida’: a história por trás da placa que se tornou viral no TikTok

EUse você usa TikTok você pode ter encontrado recentemente vídeos cujo banner principal é uma placa manuscrita que diz: “Kim Kardashian arruinou minha vida”.

A história por trás dessa frase, embora ainda não verificável, é bastante interessante e se espalhou rapidamente nas redes sociais.

O que está por trás de “Kim Kardashian arruinou minha vida”?

De acordo com TikToka pessoa por trás do pôster apontando o dedo para a celebridade é David Liebensohnque afirma ser o autor original de Kimoji, o aplicativo de gifs e emojis de Kim Kardashian com o rosto dela, segundo Sensacine.

O aplicativo foi lançado em 2015 e, na época, Kim disse que levou cerca de dois anos para torná-lo realidade.

Mas a versão de querido filho, que já processou a empresária por se aproveitar de seu trabalho, está longe disso. Segundo a suposta vítima, Kim Kardashian e Kris Jenner começou a se comunicar com sua empresa em 2013-2014 para negociar sobre uma marca.

Depois de se encontrarem pessoalmente em Calabasas, uma vez que discutiram o assunto que os uniu, querido filho mostrou às irmãs a ideia do Kimoji e elas teriam chegado a um acordo verbal para finalizar a produção do aplicativo.

querido filho começou a trabalhar no projeto e, dias depois de apresentar os primeiros conceitos para a ideia, recebeu uma ligação do jurídico de Kim perguntando se ele já havia registrado o Kimoji e oferecendo sua expertise para fazer isso por ele para agilizar o processo.

Foi aí que tudo deu uma reviravolta negativa para o homem, pois ele diz que a marca já estava registrada, mas sem que seu nome aparecesse.

Filho amoroso processou Kim Kardashian em 2019 por 100 milhões de dólares e deu todas as provas que tinha para provar que o Kimoji havia sido criado a partir dos conceitos roubados dele.

Na época, Kim e seus advogados responderam que era “falso e absurdo” e pediram 300 milhões de dólares, valor que levou querido filho para desistir do processo.

Embora o homem desistisse do processo, Kardashian e Jenner pediu 400.000 dólares em honorários advocatícios e compensação financeira pelo ocorrido, o que acabou levando o homem à falência.

O infortúnio financeiro faria com que ele perdesse sua família, pois sua esposa se divorciou dele e agora ele mora em seu carro enquanto combina dois empregos diferentes apenas para pagar o dinheiro que deve.

Ele supostamente lançou o site Kimkardashianruinedmylife.com de seu carro usando um telefone celular, dando detalhes de sua história, mostrando suas provas e pedindo doações às pessoas para ajudar a pagar sua dívida legal.

O vídeo mais divulgado no TikTok sobre esse fato é o postado por Kylazingaround, embora cada vez mais contas tenham feito seu próprio vídeo falando sobre essa situação.