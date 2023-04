Kim Kardashian e Kanye West co-pai no jogo de basquete do Norte

Kanye e sua esposa Bianca Censori mostrou o rosto para a filha de Kim e Kanye Norte O jogo de basquete de Kanye – embora tenha sido apenas por um breve momento – antes de os dois partirem no SUV de Kanye.

Kim também estava no jogo, entrando em um monte de fotógrafos antes de entrar em ação. Na saída, Kim foi acompanhada por North e alguns de seus amigos, Kim ficou quieta, mas North brincou sobre os flashes de fotos antes de entrarem em um carro que esperava.

Não vimos muito Kim e Kanye juntos ultimamente … e parece que eles apareceram no jogo em momentos separados também. No entanto, eles mantiveram por muito tempo que seriam pais de seus 4 filhos, e parece que eles foram capazes de manter essa promessa.

Quanto a Kim, ela conseguiu equilibrar a vida da mãe e do trabalho, também misturando um pouco de diversão. Ela era frente e centro para UsherA residência de Las Vegas no sábado à noite … aproveitando todo o show enquanto ouve uma serenata do cantor também.