Kim Kardashian oficia no casamento secreto de Lukas Gage e Chris Appleton em Las Vegas

Kim Kardashian adicionou oficiante de casamento à sua impressionante lista de realizações. A estrela de reality show oficiou recentemente o casamento de recém-casados ​​em Las Vegas Lukas Gage e Chris Appleton. O casal compartilhou um carrossel de imagens e vídeos do dia do casamento, que incluía uma foto de Kardashian, vestida com um vestido preto de couro justo, lendo um pedaço de papel enquanto o casal dava as mãos e trocava votos.

No Instagram publicar, Lucas Gage legendou a foto com as palavras “dedo anelar onde está a rocha”, citando a letra de Nicki Minaj de seu hit de 2014 “Only”.

Página Seis relatou exclusivamente que o casal se casou no fim de semana na frente de seis convidados, incluindo Kardashian. Os registros do condado de Clark também confirmaram que o casal havia solicitado uma licença de casamento.

Gage e Appleton gerou rumores de namoro em fevereiro, quando eles postaram fotos de suas férias no México. No mês seguinte, Appleton confirmou que ele e Gage eram, de fato, um casal. “Estou muito feliz”, disse ele em “O Show de Drew Barrymore.” “Muito apaixonado, e me sinto muito grato por poder compartilhar meu tempo com alguém muito especial.”

Em abril, nós semanalmente informou que o casal estava noivo. “Eles não estão contando ao público ainda, mas disseram a amigos que estão noivos”, disse uma fonte à agência. “Eles ficaram noivos antes mesmo de terem anéis e depois foram escolhê-los juntos.”

Kim é uma mulher todo-o-terreno

KardashianO último papel de cerimonialista de casamento é apenas uma de suas muitas realizações. Ela é uma estrela de reality show, empresária e empresária. Ela lançou sua linha de modeladores Skims em 2019 e desde então expandiu sua marca para incluir produtos de beleza e fragrâncias. Kardashian também é estudante de direito e tem trabalhado na reforma da justiça criminal, fazendo lobby com sucesso Presidente Trump por clemência para Alice Maria Johnsonum infrator antidrogas não violento cumprindo uma sentença de prisão perpétua.

Não está claro como a história de amor de Gage e Appleton começou, mas como Appleton disse: “O amor é uma coisa muito especial e acho que conhecer alguém com quem você realmente se conecta é muito, muito especial”. E a presença e o papel de Kardashian em seu dia especial, sem dúvida, o tornaram ainda mais memorável.