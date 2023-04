Kim Kardashian quer ser advogada em tempo integral: ‘O que leva 20 anos, faço em 6 meses’

EUHoje em dia, não há muitas celebridades que se envolvam tão intimamente com pessoas comuns para ajudá-las como Kim Kardashian tem feito isso. Ela literalmente usa seu poder de estrela para tirar as pessoas de situações legais injustas, muitos advogados comuns não gostam da ideia de que essa celebridade está fazendo seu trabalho mais rápido do que eles. Mas no final das contas, a ideia é ajudar o máximo de pessoas possível. Seu trabalho humanitário ajudando a mudar o do governo americano a reforma criminal tem sido fundamental para ajudar a definir pessoas como Alice Maria Johnson livre de uma sentença de prisão injusta. Assim que Kim percebeu o quanto vale seu poder de estrela nessas instâncias, ela se interessou pela reforma.

Durante uma reunião no Time100 Summit com Poppy Harlow, os dois falaram sobre o trabalho atual que Kim Kardashian está fazendo e por que ela é uma das pessoas mais influentes da TIME em 2023. Quem não sabe, Kim Kardashian está levando a sério pensou em provavelmente começar uma carreira na lei. O influenciador e magnata dos negócios já passou no exame do baby bar no estado da Califórnia. É conhecido como o Exame dos Estudantes de Direito do Primeiro Ano. As advogadas de direitos humanos Jessica Jackson e Erin Harley estão colocando-a sob sua proteção e mostrando-lhe as cordas. Kardashian revelou que está disposta a mudar completamente sua carreira pela boa causa.

Kim Kardashian, advogada

Isso é o que Kim disse a Poppy Harlow da CNN: “Quando conheci Alice, senti que foi uma experiência bastante fácil para mim, quando sei que não deveria ser, tirar alguém. Leva 10, 20 anos para fazer o que eu fiz em seis meses. E eu não percebi a luta naquela época. Para mim, foram alguns telefonemas. Isso realmente me impressionou, você sabe, no entanto, foi feito, foi feito. Estou muito grato. Mas o sistema, esse processo tem que mudar. Você chega a um ponto em que tem experiências que simplesmente mudam você. Eu sempre brinco com minha mãe, que é minha gerente. Eu digo: ‘Kim K está se aposentando e eu “Só vou ser advogada. Então você pode ir ajudar meus irmãos.”