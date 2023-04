King Charles Coronation show assumido pelos American Idols depois de todos os desprezos britânicos

katy Perry, Lionel Richie e Andrea Bocelli serão os que entreterão o público britânico no dia 7 de maio, na coroação do rei Carlos III. Recentemente, tornou-se público que muitos cantores e intérpretes britânicos confirmaram sua ausência na coroação de sua majestade.

A BBC deixou a transmissão de sexta-feira sobre quem se apresentaria na coroação do evento que acontecerá no dia 7 de maio. Os dois American Idols e Andrea Bocelli também terão a companhia de Take That, além de Sir Bryn Terfel, Freya Ridings e Alexis Ffrench.

“O concerto celebrará um novo capítulo na história da nação, com temas de amor, respeito e otimismo, celebrando as quatro nações, suas comunidades e a Commonwealth”, disse a BBC.

Os jurados do “American Idol”, Perry e Richie, foram embaixadores da instituição de caridade e estiveram perto da Coroa Britânica por algum tempo.

Katy Perry fez uma declaração que dizia: “Estou animado por me apresentar no Coronation Concert e ajudar a iluminar ainda mais o Fundo de Proteção Infantil do British Asian Trust, cujo trabalho inclui iniciativas no terreno para angariação de fundos, com o objetivo de encontrar soluções para o tráfico de crianças”.

Enquanto isso, Lionel Richie mencionou que “Dividir o palco com os outros artistas no The Coronation Concert é um evento único na vida e será uma honra e uma celebração.”

Entre os artistas que desprezaram a Cerimônia de Coroação estavam Adele, Elton John, Robbie Williamse As Spice Girls.

A bagunça de relações públicas da Coroa Real

Muitos acreditam que este não seria o momento de se associar à coroa do escândalos constantes t“Eles estão no meio disso”, diz Simon Jones, publicitário do Little Mix.

“A família real enfrentou uma série de desastres de relações públicas nos últimos tempos, e qualquer um que se apresentasse no show teria que considerar se haveria uma reação de seus fãs por aparecer”, disse Simon Jones, publicitário da Little Mix, Niall Horan e Louis Tomlinson, à agência.