Kings deixam Warriors em crise, estreante nos playoffs lidera por 2 a 0 na série

De’Aaron Fox marcou 24 pontos e fez uma cesta de 3 pontos que levou o estreante do playoff Sacramento Kings para uma segunda vitória consecutiva sobre o atual campeão Golden State Warriors, 114-106 na noite de segunda-feira.

O reis fechou o jogo forte após o Golden State Draymond Verde foi expulso por uma falta flagrante e se tornou o primeiro time a assumir uma vantagem de 2 a 0 sobre o Warriors na era Stephen Curry.

O guerreiros tentará voltar à série quando mudar para menos de 90 milhas a sudoeste para São Francisco para o jogo 3 na noite de quinta-feira.

O jogo esquentou no quarto período, quando Green pisou no peito de Domantas Sabonis a 7:03 do fim, levando à expulsão por falta flagrante.

Durante a revisão, os fãs em Sacramento gritou cantos depreciativos para Green, que os incitou acenando com as mãos, segurando a mão no ouvido pedindo aplausos mais altos e subindo em uma cadeira.

O Warriors lutou para empatar o jogo antes que o Kings fizesse uma corrida de 17-8 para fugir com ele para o deleite da multidão que acenava com a toalha.

A cesta de 3 pontos de Fox fez 107-101 com 2:17 para jogar e os Kings estavam no controle a partir daí. Davion Mitchell marcou com outro 3 que fez 112-103 com 1:18 restantes.

Sabonis somou 24 pontos para o Sacramento e Malik Monk marcou 18 saindo do banco.

Curry liderou o Warriors com 28 pontos, mas fez apenas 3 de 13 na faixa de 3 pontos, enquanto o Golden State lutava para avançar ofensivamente. Os Warriors cometeram 22 turnovers.

A multidão em Sacramento, sedenta de sucesso, não atingiu o auge da estreia quando os fãs comemoraram o primeiro jogo do playoff da franquia após uma seca recorde de 16 temporadas.

A torcida começou a entrar no clima no segundo tempo graças a mais uma faísca do banco de Monk, que marcou 32 pontos na estreia. Monk acertou três pontos nos primeiros 2:04 do período para ajudar a alimentar uma sequência de 23-8 que transformou uma desvantagem de seis pontos em uma vantagem de nove pontos.

O Golden State reagiu e empatou em 3 para Curry antes de permitir que os seis pontos finais do quarto perdessem por 58-52 no intervalo.

Os Kings construíram a liderança para 14 pontos no terceiro quarto, antes que os Warriors marcassem oito consecutivos. Sacramento liderou por 83-75 indo para o quarto.

COMEÇO DESLEIZADO

As equipes tiveram um início desleixado, com cada uma cometendo nove viradas no primeiro quarto. As 18 viradas combinadas no primeiro quarto foram a maior em qualquer jogo em mais de seis temporadas e a maior em um jogo de playoff desde pelo menos a temporada 2001-02.

Os Kings também perderam seus primeiros 11 pontos de 3 antes de Fox fazer um no final do primeiro.

TIP-INS

guerreiros : Andrew Wiggins estava de volta ao time titular em sua segunda defesa após uma ausência de mais de dois meses para lidar com um assunto familiar não revelado. Wiggins marcou 22 pontos. … Golden State cometeu cinco faltas no primeiro 1:42 do terceiro quarto.

reis : Os 41 pontos do Sacramento no segundo quarto marcaram a oitava vez que um time marcou pelo menos 40 em um quarto de um jogo de playoff contra o Golden State na gestão do técnico Steve Kerr.

A SEGUIR

O jogo 3 é quinta-feira à noite em San Francisco.