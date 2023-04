Kirk Cousins ​​para 49ers? O relacionamento anterior de Shanahan com o quarterback do Vikes desencadeia negociações comerciais

Tele Minnesota Vikings foram supostamente um grande tópico de discussão no Combine da NFL, porque um time queria seu QB inicial. Quarterback do Vikes Pro Bowl Primos Kirk foi um tópico de discussão durante a combinação de olheiros da NFL deste ano. De acordo com o insider Mike Floriofalava-se de um potencial Vikings-49ers comércio centrado em torno Primos.

“Aparentemente, na combinação de olheiros, houve alguma conversa, houve algum barulho, entre pessoas dentro da estrutura mais ampla da liga, não a mídia, mas pessoas da liga sobre a negociação de Cousins ​​com o 49ers”, disse Florio. “Esse foi um tema quente em um ponto em Indianápolis.”

“Primos foi ligado a São Francisco 49ers do momento Kyle Shanahan tornou-se o treinador principal”, escreveu Florio.

“Kyle atuou como coordenador ofensivo em Washington quando Kyle e seu pai, Mike, redigiram Primos em 2012. E Kyle admitiu que planejava assinar com a Cousins ​​em 2018, com a troca de 2017 por Jimmy Garoppolo descarrilar essa intenção.”

Cousins ​​pode se reunir com seu ex-treinador

São Francisco treinador principal Kyle Shanahan estava na equipe de seu pai Mike quando Washington convocou Cousins ​​em 2012. Cousins ​​está ligado ao 49ers desde que Shanahan chegou à Bay Area, mas nada aconteceu.

Uma relação já construída entre Primos e Shanahan poderia beneficiar os Niners se algo pudesse ser feito. No entanto, o Vikings acabou reestruturando o contrato de Cousins ​​para liberar $ 16 milhões em espaço no cap. Ele é elegível para se tornar um agente livre após esta temporada.

Nesse ínterim, o 49ers assinou Sam Darnold a um contrato de um ano, e agora ele se junta Brock Purdy e Trey Lance na sala de quarterback de 2023.

Os 49ers têm grandes pontos de interrogação na posição de QB, com Purdy se recuperando de uma UCL rasgada e Lance quase perdendo toda a temporada passada com uma fratura no tornozelo direito. Jimmy Garoppolo se foi depois que ele assinou um contrato para jogar pelo Las Vegas Raiderse não está claro quem será o QB1 em 2023.

Primos poderia ter desempenhado esse papel e se destacado nele com a equipe que seria construída em torno dele. Por enquanto, porém, Cousins, de 34 anos, está entrando em sua sexta temporada em Minnesota, onde liderou o Vikings a um título da NFC North e recorde de 13-4 no ano passado.