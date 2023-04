Klopp sobre a onda de demissões: sou o último sobrevivente

Ano final de 2022, Jürgen Klopp tornou-se o terceiro técnico mais antigo nas ligas profissionais da Inglaterra. Gareth Ainsworthestá se mudando de Wycombea quem treinou por 10 temporadas, para QPR elevou o alemão ao pódio dos dirigentes mais antigos de uma mesma equipe na Inglaterra.

Apenas Simon Weaver de Harrogate Town (13 anos e 277 dias) e John Coleman de Accrington Stanley (oito anos e 157 dias) superá-lo.

Este marco é ainda mais valioso, considerando o quão instáveis ​​os esconderijos ao seu redor estão provando ser. “Como posso continuar sentado aqui neste mundo louco? Último homem de pé”, brincou Klopp.

Relação com o demitido

Após as recentes demissões de Brendan Rodgers e Graham Potter, o alemão disse que pode ser a vez dele a qualquer momento. “Faz parte do negócio”, disse. “Respeito-os muito e gosto de ambos. Ambos são boas pessoas e treinadores fantásticos, mas mesmo assim as coisas podem correr mal. Foi uma semana estranha.”

Após a derrota para Cidade de ManchesterKlopp coloca o Liverpool em oitavo no Liga Premiadaa oito pontos do quarto Liga dos Campeões vaga de qualificação, um requisito mínimo para os Reds.