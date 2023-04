Koko Da Doll, estrela do documentário transgênero ‘Kokomo City’, assassinado em ATL

Coco Da Boneca um dos temas memoráveis ​​do recente documentário “Kokomo City”, está morto … e o diretor do filme diz que ela foi baleada e morta como resultado da violência trans.

D. Smith – diretor do documentário comovente e premiado apresentado este ano no Sundance – compartilhou a triste notícia na sexta-feira, dizendo Koko, AKA Rasheeda Williams “foi baleado e morto em Atlanta” na noite de terça-feira.

Ela acrescentou que a morte de Williams a torna “a mais recente vítima de violência contra mulheres negras transgênero” – mas diz que ela “inspirará as gerações vindouras e nunca será esquecida”.

De acordo com O Repórter de Hollywood Polícia de Atlanta diz que os policiais responderam a relatos de um tiroteio pouco antes das 23h, e os investigadores encontraram uma mulher que havia sido baleada – ela foi declarada morta no local.

Para quem não sabe, “Kokomo City” levou para casa 2 prêmios no Festival de Cinema de Sundance deste ano – seguindo trabalhadoras sexuais transexuais negras, incluindo Williams, enquanto viviam e trabalhavam em Nova York e ATL.

Willians, juntamente com Daniela Carter, Leah Mitchelldar Dominique Silverdestacou com precisão as ameaças horrendas que mulheres como elas enfrentam diariamente.