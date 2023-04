Kopenhagen oferece Novas Oportunidades de Emprego em Diversas Regiões do Brasil

A Kopenhagen, marca brasileira reconhecida por chocolates finos, abre novas vagas de empregos em várias regiões do Brasil.

A companhia está buscando profissionais para ingressarem em seu time, e para isso, é necessário que o interessado atenda aos requisitos mínimos.

Além disso, é preciso que os interessados se identifiquem com os valores da empresa e sejam responsáveis dentro do setor escolhido.

Confira todas as informações abaixo.

Kopenhagen divulga a contratação de novas pessoas em cidades brasileiras

A empresa possui unidades espalhadas em vários pontos no país, mas hoje, está buscando profissionais que morem nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Itupeva, Guarulhos, Extrema, Campinas, Belo Horizonte ou Barueri. Algumas oportunidades podem ser exercidas remotamente, a depender da área de atuação.

A Kopenhagen está no Brasil há mais de noventa anos, e é conhecida por oferecer aos seus clientes chocolates finos de alta qualidade. A marca é um destaque pela alta qualidade de seus produtos que são predominantemente artesanais.

Nesta data, novas oportunidades podem ser preenchidas por pessoas que se identificam com seus valores e querem fazer parte desse grande time, confira as vagas e suas respectivas regiões para atuação.

Vendedores – São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte;







Supervisores de Produção – São Paulo;







Analistas de Transporte PL – Extrema;







Consultores de Negócios – São Paulo;







Consultores Comerciais – Expansão de Franquias – São Paulo.

Como se inscrever?

Para aqueles que estão interessados em ingressar na Kopenhagen, os currículos profissionais devem ser enviados para análise usando o site 123empregos. Mais tarde, a empresa entrará em contato com o candidato para informá-lo sobre o que acontecerá a seguir.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.