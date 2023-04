Kourtney Kardashian usa música de Selena Gomez em vídeo promocional logo após Kylie Feud

Kourtney Kardashian aparentemente escolheu um lado na Hailey Bieber dar Selena Gomez feud … pelo menos é o que os fãs acreditam depois de um novo vídeo promocional para o produto mais recente da KK.

A marca de bem-estar de Kourtney, Lemme, acaba de lançar uma linha de gotas líquidas, e a música de Selena “The Heart Wants What It Wants” é usada em um novo TikTok da marca exibindo o produto.



Se o uso da música é mera coincidência ou não, ainda não se sabe, mas os fãs acham que isso significa que Kourtney escolheu estar no Team Selena na rivalidade com Kylie Jenner e Hailey.

Como relatamos, os fãs de Selena ficaram indignados quando pensaram que Kylie e Hailey estavam dando socos em Selena, que namorou Justin Bieber anos antes de se casar com HB.

O a coisa toda começou depois que Selena postou um vídeo dizendo que acidentalmente laminou demais as sobrancelhas. Horas depois, Kylie postou uma captura de tela do FaceTime com Hailey, focando em suas sobrancelhas – com a legenda “isso foi um acidente??????” sobre suas próprias sobrancelhas.

As sobrancelhas foram apenas o começo – o drama entre Hailey e Selena durou semanas com fãs comparando seu relacionamento com JB e alguns acusando Hailey de roubá-lo.

Eventualmente, o ódio da Internet em relação a Hailey ficou tão ruim – com ameaças de morte – SG lançou uma mensagem diga a todos para se acalmarem.