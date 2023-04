Kris Jenner e Corey Gamble no Coachella com Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Kris Jenner era como seus filhos neste fim de semana – indo ao Coachella com seu homem e acompanhando um dos maiores casais poderosos do mundo … Jeff Bezos dar Lauren Sanchez .

A matriarca KarJenner estava no deserto na noite de sexta-feira ao lado de seu parceiro, Corey Gamble, mas eles não estavam viajando sozinhos – pelo contrário, havia alguns SUVs particulares que pararam na área de entrada VIP … e no Amazon fundador também saiu.

Claro, ele estava com sua dama também… e eles pareciam estar rolando com um pequeno grupo de amigos/casais. Todos estavam em seus melhores trajes de festival de música – especialmente JB.

Eles ficaram parados e bateram papo antes de serem conduzidos a uma rota secreta para o palco principal … onde eles assistiram Bad Bunny se apresentar pelo segundo fim de semana consecutivo como atração principal. Lembre-se, ele teve um passeio memorável há 7 dias com Kendall Jenner.

Não está claro se a equipe da Geração X aqui estava lá no início do dia ou não – não parece haver nenhuma foto deles flutuando pelo que podemos ver … mas eles certamente rolaram fundo para a noite . Tenho que imaginar que eles desligaram depois disso, no entanto.