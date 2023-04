Kristin Cavallari se reúne com elenco de ‘Laguna Beach’ para coleção retrô

Se você pensou que os estilos dos anos 2000 eram dunzo, você estava errado – porque Kristin Cavallari está trazendo-os de volta com um splash … ao lado de sua equipe “Laguna Beach”.

A empresária está lançando uma linha especial de joias por meio de sua Marca James incomum — e embora seja novo — também é meio antigo em certo sentido … ou melhor, nostálgico. Ela e sua equipe estão chamando-a de Coleção Back to Laguna, e está repleta de peças da época.

Aqui está a melhor parte… Kristin realmente se reuniu com ex-co-estrelas de ‘LB’ para filmar uma promoção para esta campanha retrô, que apresenta todas as suas personalidades favoritas do show. Sim, isso inclui… Talan Torriero, Jason Wahler, Alex Murrel, Jéssica Smith dar Alex Hoser.