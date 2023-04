Kylie Jenner e Timothee Chalamet estão namorando, por fonte: eles são o novo casal poderoso?

Rrumores estão circulando nas redes sociais que Kylie Jenner e Timothee Chalamet estão namorando secretamente há meses. A notícia do suposto novo romance do casal improvável deixou os fãs em frenesi, com os seguidores chocados e perplexos.

De acordo com um informante do DeuxMoi, a estrela da realidade e o ator indicado ao Oscar iniciaram um romance no Jean Paul Gaultier desfile de moda em janeiro. A dica original dizia: ‘Anon pls!! Várias fontes me disseram que Timmy C tem uma nova garota… Kylie Jenner.’

Colocando lenha na fogueira, um clique amplamente divulgado nas redes sociais mostra Jenner e Chalamet compartilhando um doce sorriso juntos no show em janeiro. No entanto, os fãs não têm certeza do que fazer com os rumores.

Um fã escreveu: ‘As ruas estão dizendo Timothee Chalamet e Kylie Jenner estão namorando… as Jenners estão reunindo meus homens como Pokémons, assinando OFF.’

Kylie se separou recentemente de Travis Scott

Enquanto isso, Kylie Jenner e Travis Scott, pai de seus dois filhos, se separaram novamente. O casal desistiu pela segunda vez em dezembro de 2022, depois de reacender o romance em 2020.

Uma fonte próxima à personalidade da TV e ao rapper nascido no Texas informou nós semanalmente‘Kylie e Travis estão de folga de novo’ e ‘deveriam passar as férias juntos’.

Apesar da separação, Kylie e Travis continuam sendo ótimos pais e amigos. Kylie também trouxe seu mini-eu, Stormiem uma fuga na neve para tocar em 2023, e a estrela da mídia e cantora não compareceram ao Kardashian-Jenner festa anual de Natal juntos no mês passado, em dezembro.

Mas e os rumores sobre Timothee Chalamet e Kylie Jenner? Embora seja incerto se os rumores são verdadeiros, o ator teve uma história de namoro de alto nível, incluindo romances com Lily-Rose Depp, Lourdes Leon e Eiza González.

Quanto a Kylie, ela foi ligada a vários homens importantes no passado, incluindo Jaden Smith, Tyga e Travis Scott.