Kylie Jenner e Travis Scott estão desesperados para vender sua mansão em Beverly Hills: preço reduzido em US$ 2 milhões

Kylie Jennera estrela de reality show e empresária, baixou o preço pedido por ela Beverly Hills mansão que ela possui com seu ex-parceiro Travis Scott. O casal, que se separou em janeiro, decidiu reduzir o preço de sua propriedade de sete quartos e dez banheiros de US$ 21,9 milhões para US$ 19,9 milhões para garantir uma venda rápida.

Depois de cinco meses no mercado, a casa ainda não encontrou um comprador, e a dupla espera que o corte de preço resolva o problema. De acordo com o sol dos euaa propriedade tem uma hipoteca de $ 2,75 milhões, e a parcela de Kylie na hipoteca custa a ela cerca de $ 21.000 por mês, incluindo juros e impostos.

A mansão vem com uma casa de hóspedes, um teatro privado, garagem para três carros, janelas do chão ao teto e um quintal deslumbrante com piscina e spa em estilo resort. A suíte master sozinha tem 2.300 pés quadrados, que é o mesmo tamanho de uma casa americana média.

Kylie Jennerde Beverly Hills mansão não é sua única propriedade. Ela também possui um bloco de $ 12,05 milhões em colinas escondidas e sua casa principal, que ela comprou por US$ 36,5 milhões na Holmby Hills área. A mansão Hidden Hills tem uma hipoteca de $ 6 milhões com Banco JP Morgan Chasee não está claro se a mansão de oito quartos e onze banheiros está alugada ou vazia.

Kylie tem outras propriedades de luxo

A casa principal, que possui sete quartos, 14 banheiros, uma piscina, um cinema e uma cozinha de chef, vem com um empréstimo de US$ 7,5 milhões. o sol dos eua histórias publicadas este mês que revelaram Kylie tomou emprestado um total de $ 16,25 milhões em suas três propriedades, o que equivale a aproximadamente $ 126.000 por mês a uma taxa de juros de 6,5%, a média nacional.

Kylie e Travis Scott, que compartilham dois filhos, supostamente viviam separados antes mesmo de sua separação em janeiro. Travis queria um lugar próprio para manter sua criatividade, enquanto Kylie preferia se concentrar nos filhos e nos negócios dela. O casal, que namorava intermitentemente há cinco anos, se separou por causa de seus estilos de vida diferentes.

Segundo uma fonte, “Travis é o oposto [of Kylie]. Ele gosta de festa. Eles definitivamente têm focos diferentes. Eles sempre fizeram.” A fonte acrescentou que o relacionamento deles “nunca foi fácil”, e é por isso que eles nunca se casaram.