Kylie Jenner é vista na mansão de Timothe Chalamet em meio a rumores de romance

Rumores de um romance entre Kylie Jennere Timothe Chalametforam reacendidos após o preto de Jenner Range Rover foi manchado chegando na mansão de Chalamet em Beverly Hills na quinta feira.

O SUV, que tinha vidros escurecidos, foi visto parando na garagem do “Me Chame Pelo Seu Nome” casa do ator, mas não está claro se Jenner estava realmente dentro do veículo, pois nunca foi fotografada.

Na semana passada, começaram a circular rumores sobre um possível romance entre o magnata da maquiagem de 25 anos e o ator de 27 anos. No entanto, nenhuma das partes respondeu publicamente à especulação e os representantes da dupla não comentaram os rumores.

Alguns fãs estão céticos sobre o par, enquanto outros estão animados

A notícia do possível romance teve origem na popular Instagram conta dois eu, que alegou que várias fontes confirmaram que os dois estavam namorando. Uma fonte afirmou saber sobre o casal desde janeiro, enquanto outra afirmou que um ator no set de “Euforia” deixou a notícia escapar.

Os fãs foram às redes sociais para expressar suas opiniões sobre o possível novo par, com alguns expressando ceticismo e outros especulando com entusiasmo sobre o casal.

Jenner separada do pai de seus dois filhos, Travis Scottem janeiro, enquanto Chalameto último romance público foi com Eiza González em 2020.