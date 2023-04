Kylie Jenner vai ao Coachella com amigos, sem sinal de Timothee Chalamet

Kylie Jenner estava entre os muitos que foram ao Coachella neste fim de semana com amigos, mas a única pessoa que não estava em sua órbita era o cara com quem ela dizia estar saindo… Timothée Chalamet .

Você provavelmente já viu esse cara saindo muito com Kylie e Kendall nos últimos anos – e isso porque ele é um bom amigo deles … também conhecido como, não é uma nova paixão.

Apesar do fato de que ele parece estar guiando Kylie através do caos – e até mesmo pegando e tocando a mão dela em um ponto – sabemos que não há nada romântico acontecendo com esses dois … é apenas platônico e não há sinais claros de PDA fora disso de qualquer maneira.