Kyoji Horiguchi x Ray Borg eliminado da escalação do Bellator 295

A estreia de Ray Borg no Bellator terá que esperar, pois não acontecerá mais neste fim de semana.

Funcionários da promoção anunciaram na sexta-feira que a luta agendada de Borg contra o ex-campeão peso-galo do Bellator, Kyoji Horiguchi, foi eliminada do evento Bellator 295 de sábado, no Havaí.

Um oficial do Bellator disse ao MMA Fighting que o arranhão foi devido a problemas de controle de peso do lado de Borg. O ex-desafiante ao título do UFC teve problemas para atingir o limite do peso mosca no passado, e suas últimas quatro lutas aconteceram no peso galo. Borg assinou com a promoção após vencer três decisões consecutivas competindo pelo Eagle FC e UAE Warriors

Com a mudança, a luta peso-casado entre Yancy Medeiros e Charlie Leary, na categoria de 165 libras, avança para o card principal, e o evento segue com 12 lutas.

O Bellator 295 será encabeçado pela final do GP dos galos entre o campeão interino Raufeon Stots e Patchy Mix.