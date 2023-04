Kyrie Irving, do Dallas Mavericks, não parece se importar com as críticas dirigidas contra ele

Cgalinha Kyrie Irving chegou ao Dallas Mavericks durante o prazo de negociação do Brooklyn Nets, seu novo time tinha 29-26 e ficou em quinto lugar no Conferência Oeste. Na semana passada, eles se despediram de uma vaga nos Playoffs, apesar de terem tanto Irving quanto Luka Doncic. De muitas maneiras, as estrelas que deixaram os Mavs para outras equipes fizeram muita falta para toda a franquia. Irving é um jogador ofensivo fantástico, mas falta-lhe a proeza defensiva que outros jogadores tendem a ter. Mas também, Kyrie Irving tem se comportado cada vez mais desinteressado sobre o que as pessoas dizem sobre ele. A nova estrela do Dallas Mavericks tem uma atitude semelhante à do Kevin Durant.

Kyrie Irving envia um novo desdém a todos os seus críticos

Kyrie não entregou números terríveis com o Mavericks mas certamente não os ajudou a ganhar jogos desde que chegou. Hoje, eles estão com um recorde de 38-43 que não é bom o suficiente nem para chegar ao 9º seed na NBA. A temporada acabou e todos os dedos já começam a apontar para as maiores estrelas. Por um lado, Luka Doncic está sendo criticado, mas ele é amado dentro do Dallas Mavericks base de fãs. Kyrie é uma história totalmente diferente, pois ele ainda é considerado um estranho. Mas, mais importante, as pessoas acreditam que seria ele quem levaria o time aos Playoffs pela segunda temporada consecutiva. Isso obviamente não aconteceu.

Como resultado das críticas vindas de todos os lados, Kyrie Irving decidiu postar mais um de seus tweets. Desta vez, ele postou uma imagem de um famoso Pokémon e uma citação que dizia: “Proteja sua paz em todos os momentos. Quando você perceber que não pode e não é obrigado a agradar a todos e parar de se sobrecarregar com expectativas absurdas e finalmente se sentir em paz.” Sinalizando claramente as críticas vindas até mesmo de um membro da família de seu companheiro de equipe. Todo mundo quer saber como Kyrie Irving não foi capaz de ajudar o Mavericks chegar aos playoffs quando ficou em quinto lugar antes de ele chegar. Mesmo que ele queira evitar responsabilidades, isso parece inevitável neste momento.