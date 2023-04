Lady Gaga canta e dança nas famosas escadas do Bronx para ‘Coringa 2’

Lady Gaga está estourando seus canos por seu papel como Harley Quinn na nova sequência de ‘Coringa’ – e desde que eles estão atirando em campo aberto … o mundo inteiro está tendo uma espiada.

A cantora esteve em Nova York neste fim de semana filmando ‘Coringa 2’, e sim… ela e a equipe revisitaram a famosa escada externa do Bronx que Joaquin Phoenix dançou no primeiro filme. Com base nessas fotos e vídeos – parece que Gaga faz o mesmo.

Ela e o diretor Todd Phillips foram vistos um dia passando pela cena e, eventualmente, as câmeras estavam gravando … com LG em traje completo e maquiagem, e show de músicas para inicializar.

Você pode ouvir Gaga cantando com todo o coração enquanto os espectadores gravavam nas proximidades. A equipe de filmagem fez o possível para encobri-la e bloquear as pessoas, mas o gato estava fora do saco neste aqui … você provavelmente poderia ouvi-la a uma milha de distância com base no quão alto ela estava cantando.

Parece que todo o elemento musical de ‘Coringa 2’ está em pleno andamento… e Gaga está trazendo isso com seu talento natural. Quanto ao seu colega de elenco, ele acabou entrando no set – e eles foram filmados juntos em seus trajes de palhaço característicos dos quadrinhos. Muito legal vê-los totalmente realizados.

Com base no cabelo mais curto de Gaga… parece que sua personagem passa por uma grande transformação. Lembre-se, nós eu a vi com um visual ligeiramente diferente algumas semanas atrás.

E, é claro, com base em todas as fotos e clipes do set que vazaram até agora (muitos) – meio que entendemos o enredo também neste ponto … Coringa escapa do Arkham Asylum e a Harley de Gaga se apaixona pelo cara … presumivelmente juntando-se a ele em sua travessura criminal uma vez fora.

É uma pena que tudo esteja estragado bem antes do lançamento do filme, o que não acontecerá por pelo menos mais um ano e mudanças. Mas é muito divertido ver tudo isso em ação.