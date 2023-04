Lakers derrotam Grizzlies no jogo 1 após Ja Morant sofrer lesão crítica

Tele Los Angeles Lakers (7) derrotou o Memphis Grizzlies (2) Domingo à tarde no FedExForum como Eu moro deixou o jogo com uma lesão na mão direita no meio do quadro final.

Morant, 23, tentou uma enterrada sobre o centro do Lakers Anthony Davis e caiu com força em seu pulso. Para piorar a situação, ele foi chamado para uma acusação.

Ja Morant mostra arma no Instagram ao vivo enquanto estava em um clube de strip no Colorado

Memphis desmoronou completamente depois que Morant fez uma careta de dor e correu para o túnel. Ele se juntou ao banco logo depois e nunca mais voltou ao chão.

Lebron James marcou um triplo para subir por sete após uma sequência de pontuação de 10-0 e eles nunca olharam para trás, marcando mais cinco pontos sem resposta para encerrar a disputa.

Davis, 30, também parecia ter se machucado pouco antes do intervalo. Ele foi ao vestiário dois minutos antes do intervalo depois de dizer que não sentia o braço direito, mas começou o terceiro quarto e parecia ótimo no geral.

Rui Hachimura salva Lakers x Grizzlies

Rui Hachimura salvou o Purple & Gold com 29 pontos, o recorde da equipe, em 30 minutos fora do banco. Ele arremessou 11 de 14 do campo e 5 de 6 do fundo.

Austin Reaves foi o artilheiro entre os titulares de LA com 23 pontos. Davis (22) e James (21) somaram 41 pontos, enquanto D’Angelo Russell adicionado 19.

Davis também registrou sete bloqueios e três roubos de bola, uma obra-prima de desempenho defensivo com 12 rebotes.

Grizzlies avançam Anos Jackson Jr.. foi incrível, mas seus 31 pontos não foram suficientes no final. Morant terminou a partida com 18 pontos, enquanto Desmond Bane adicionado 22 e Dillon Brooks colocar 15.

Cuidado com o que você deseja, Dillon Brooks

Brooks, 27, proclamou antes do início da série que queria enfrentar o Lakers na primeira rodada para eliminar James cedo.

Embora os Grizzlies fossem os grandes favoritos para vencer o jogo 1, a lesão de Morant agora os torna os azarões.

Memphis provou que pode jogar bem sem Morant nas últimas temporadas, mas é uma situação totalmente diferente na pós-temporada.

Os raios X de Morant retornaram negativos e passarão por uma avaliação mais aprofundada antes que seu status para o restante da série esteja disponível. A largada do jogo 2 está marcada para quarta-feira às 16:30 PT.