Lakers e LeBron James tiveram sorte de Kevin Durant não jogar na vitória sobre o Suns

Tele Los Angeles Lakers (42-39) derrotou o Phoenix Suns (45-36) Sexta-feira à noite na Crypto.com Arena para manter viva a esperança de conquistar uma vaga nos playoffs sem ter que passar pelo torneio play-in.

estrela do Lakers Lebron James teve uma noite de tiro terrível, marcando apenas 16 pontos em 6 de 19 em campo, compensando suas deficiências com meia dúzia de rebotes e assistências.

Uma grande sequência de pontuação no terceiro quarto configurou uma vitória administrável no quadro final. LA estava no controle no último trecho da quarta graças a alguns chutes de embreagem de vários jogadores.

James, 38 anos, recebeu a ajuda necessária de D’Angelo Russell (24), Austin Reaves (22), Malik Beasley (21), Anthony Davis (14) e Rui Hachimura (11), cada um com dois dígitos na pontuação. Davis acrescentou 21 rebotes.

Apesar do Phoenix descansar seus titulares, o técnico do LA presunto darwin ainda teve problemas para parar a segunda unidade e quase se atrapalhou com o presente de uma vitória.

LeBron James x Kevin Durant

Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul e Deandre Ayton foram todos descartados do jogo, tornando a vitória do Lakers muito mais provável. O Suns está invicto nos oito jogos que KD disputou.

Por uma razão ou outra, James e Durant não se enfrentam desde 2018, e os fãs estavam ansiosos para finalmente vê-los lutar mais uma vez.

Eles podem se encontrar nesta pós-temporada, caso tudo dê certo para os dois lados. James e Durant se enfrentando nos playoffs seria épico para todo o NBA comunidade.

Para que isso aconteça, o Lakers precisa garantir uma vaga nos playoffs, seja direto ou por meio do torneio play-in.

Lakers precisam do Warriors para perder

O Roxo e Dourado já conquistaram a 8ª posição, na pior das hipóteses, e há um cenário em que podem chegar ao quinto lugar.

Muito provavelmente, no entanto, o Lakers terminará com a sétima colocação graças ao desempate sobre o New Orleans Pelicans.

A semente nº 6 é possível se o Golden State Warriors (43-48) perdem o final da temporada para o Portland Trail Blazers (33-47) na estrada. O Warriors, que tem um recorde de 10-30 fora, derrotou o Sacramento Kings (48-33) Sexta-feira no Golden 1 Center.

Os Lakers recebem o Utah Jazz (36-44) Domingo para encerrar a temporada regular e finalmente descobrir o que o futuro próximo reserva para eles.