Lakers faz serenata para LeBron com ruídos de cabra durante entrevista hilária pós-jogo

Lebron James tentou ao máximo manter uma cara séria enquanto seus companheiros de equipe faziam uma serenata para ele com ruídos de cabra durante sua entrevista pós-jogo após o thriller OT de LA – mas, eventualmente, o rei cedeu e abriu um sorriso com o gesto lisonjeiro.

James e os Lakers derrotaram o Jazz por 135 a 133, em uma prorrogação emocionante na Vivint Arena – e enquanto os repórteres perguntavam a ele sobre o jogo, os companheiros de equipe de Bron, liderados por DeAngelo Russelfizeram o possível para mostrar como estavam gratos por sua apresentação na noite de terça-feira.

Os Lakers estavam fazendo barulho de cabra durante a entrevista de LeBron 😭 (através da @jovanbuha) pic.twitter.com/aVQVL2dcmv — NBA na ESPN (@ESPNNBA) 5 de abril de 2023

ICYMI, o Lakers perdeu uma vantagem de dois dígitos no quarto período. Ainda assim, LeBron teve a chance de vencer o jogo no final do tempo regulamentar, mas errou uma bandeja disputada… um arremesso que ele acertou 9 em 10 vezes.

James vingou sua falta no final do jogo na prorrogação – com Demi Lovato dar Lindsey Vonn no prédio – marcando a cesta decisiva abrindo caminho para o aro, desta vez fazendo a bandeja e levando o Lakers à vitória.

Bron terminou a disputa com 37 pontos, seis assistências e cinco rebotes e disse … “Tive que me redimir no final do regulamento”, acrescentando: “Fiz uma bandeja”.

Embora James parecesse lisonjeado com os barulhos de cabra de seus companheiros de equipe, o 4x campeão da NBA sabe que os Lakers ainda têm trabalho a fazer se quiserem chegar aos playoffs, dizendo: “Tenho que manter o foco. Estou travado.”