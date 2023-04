Lamar Jackson leva Odell Beckham Jr. para comemorar: o QB vai ficar em Baltimore?

Cuando a notícia estourou pela primeira vez sobre Odel Beckham Jr. tornando-se um Corvo de Baltimoremuitas questões diferentes foram levantadas sobre de Lamar Jackson futuro. O QB estava tentando conseguir sua bolsa como seu próprio agente, mas isso saiu do campo esquerdo, especialmente porque o próprio Jackson estava envolvido em OBJ?s chegada. De acordo com Michael Rapoport, Odell Beckham Jr. só concordou em jogar pelos Ravens se Lamar Jackson permanecesse como seu zagueiro. Nas próximas horas após o anúncio, as duas estrelas apareceram em capturas de tela de videochamadas, mostrando claramente que elas têm um bom relacionamento. Mas eles se saíram melhor no fim de semana passado, o que levanta ainda mais questões.

Lamar e Odell invadem as casas noturnas de Miami

Em um vídeo enviado por um participante, Lamar Jackson e Odell Beckham Jr. aparecem se divertindo na boate LIV de Miami. OBJ acabou de fechar um contrato de $ 15 milhões para uma única temporada, mas Jackson ainda não chegou a um acordo com a liderança da equipe. Concedido, isso pode colocar o QB mais perto de uma extensão do que nunca, mas eles ainda precisam sentar e chegar a um acordo. Ambas as estrelas pareciam felizes por jogarem juntas em Baltimore, mas não houve confirmação se os Ravens vão pagar a Lamar o que ele quer ou não. Tudo o que podemos dizer é que OBJ disse sim porque lhe disseram que Jackson vai ficar.

Se ambas as estrelas jogarem bem, elas não terão apenas o potencial de se tornar uma dupla poderosa na NFL. Mas também, Odell Beckham Jr. pode pressionar a liderança da equipe para finalmente pagar a Lamar Jackson o que ele merece. Pelo que sabemos, os Ravens têm até 17 de julho para negociar uma nova prorrogação. Se não chegarem a um acordo antes deste prazo, não poderão assinar um novo acordo até depois da temporada de 2023. Esperançosamente, os Ravens podem entender o quão importante Lamar Jackson pode ser para a equipe na próxima década e eles apenas pagam o que ele quer. Vê-lo jogar ao lado de Beckham Jr. deve ser interessante.