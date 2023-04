Lamar Jackson planeja ficar de fora dos treinos voluntários do Baltimore Ravens, apesar da oferta de contrato de US$ 200 milhões

Os torcedores do Baltimore Ravens sentem que seu time está fazendo de tudo para manter Lamar Jackson feliz.

Eles assinaram Odell Beckham Jr. a um contrato de um ano para ajudar Jackson no ataque, e a equipe teria oferecido a ele um novo contrato de grande sucesso.

No entanto, ainda não há um entendimento claro sobre Jackson permanecendo parte da lista do Ravens, até porque ele planeja perder os treinos voluntários da equipe.

Não é um movimento incomum

É claro que muitos jogadores já perderam os treinos voluntários que cada equipe realiza antes da pré-temporada da NFL, embora geralmente haja um motivo claro.

Jackson está programado para jogar sob a marca de franquia não exclusiva em 2023, o que significa que um time pode oferecer a ele um acordo, mas os Ravens terão a oportunidade de igualá-lo.

Os jogadores não são obrigados a treinar nas instalações do time, eles geralmente o fazem completamente separados e esse será o caso com Jackson.

Se nada mudar, o quarterback está prestes a ganhar 32,4 milhões de dólares em salário ao longo da temporada de 2023 da NFL.

Há, no entanto, disposição em nome do front-office dos Ravens de que eles obtenham o Jackson problema resolvido de uma vez por todas antes do início da temporada.

Notícias surgiram na tarde de segunda-feira de que o corvos tinha oferecido Jackson um novo contrato no valor de cerca de 200 milhões de dólares.

Isso é menos do que o acordado entre o Philadelphia Eagles e o Jalen Hurts, o que sugere que Jackson pode muito bem recusar esta oferta.

Ian Rapoport, da NFL Network, confirmou que a oferta tinha 200 milhões de dólares em dinheiro garantido, o que seria uma grande oferta para Jackson.

Enquanto Machuca‘ contrato geral é maior do que o oferecido ao Ravens QB, Jackson ganharia muito mais em termos de dinheiro garantido.

Sua garantia de 200 milhões destruiria os 174 milhões de dólares garantidos ao águias‘ iniciante.