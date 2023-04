Lamar Jackson: QB finalmente concorda com uma extensão de contrato de 5 anos com o Baltimore Ravens

Tele Baltimore Ravens anunciaram que concordaram em princípio com um prorrogação de contrato de 5 anos com o quarterback da franquia, Lamar Jackson.

Jackson disse que tem havido muito do que ele disse e ela disse nos últimos meses, enquanto falava em um vídeo postado pelo corvos nesta quinta-feira à frente do draft da NFL.

“Muito roer as unhas, muito coçar a cabeça acontecendo, mas pelos próximos cinco anos, é muito rebanho acontecendo. Vamos, baby. Vamos. Vamos, cara. Mal posso esperar para chegar lá. Pode ‘t para estar lá. Mal posso esperar para iluminar a M&T pelos próximos cinco anos, cara. Vamos lá”, expressou Jackson.

Lamar Jackson postou um tweet enigmático antes do anúncio

NFL fãs e mídia especularam ontem sobre Lamar Jackson postando um GIF do Bob Esponja Calça Quadrada na noite de terça-feira.

Esse mesmo GIF foi postado hoje pelo Baltimore Ravens alguns minutos antes do anúncio oficial, com os termos do acordo ainda a serem definidos.