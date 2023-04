Lamar Odom diz que é seu propósito após adquirir centros de reabilitação

O ex-astro da NBA se juntou a nós na segunda-feira no “TMZ Live” para explicar por que adquiriu três centros de reabilitação na Califórnia, e é bastante inspirador – ele diz que seu objetivo é ajudar outras pessoas que lutam contra o vício a mudar suas vidas, como ele fez anos atrás.

E ele tem grandes esperanças de que outros façam o mesmo. Como dissemos, ele se juntou a um artista de hip-hop cristão Dontae Ralston e ex-skatista do Hall da Fama Denis Martinez para adquirir as instalações em San Diego, El Cajon e Lemon Grove.

Também perguntamos a ele sobre a ex-estrela de “Jackass” Bam Margera, cuja luta com a sobriedade o colocou em uma tonelada de drama com sua ex-esposa e filho. Lamar tem uma palavra de conselho para Bam e outros nas garras do vício.