Lamar Odom diz que Lakers, se saudável, ganhará o título e Tristan pode ajudar

Lamar Odom é (talvez surpreendentemente) tudo para a assinatura do Lakers Tristan Thompson … na verdade, a ex-estrela da NBA conta Esportes TMZ ele acredita que o atacante pode “100%” ajudá-los a ganhar um título da NBA.

Conversamos com o jogador de 43 anos no LAX na sexta-feira, apenas dois dias antes de seu amado Lakers enfrentar o Memphis Grizzlies em uma série de playoffs melhor de 7.

Apesar do Lakers ter chegado aos playoffs com uma vitória no play-in contra o Timberwolves, muitos duvidam que o time possa realmente ir a qualquer lugar. Também há muitas dúvidas sobre por que a organização contratou Thompson, que não joga minutos significativos na liga há mais de um ano.