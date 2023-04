Lamb Engenharia: Venha Fazer Parte do Nosso Time!

A Lamb Construções e Engenharia, empresa que atua desde 1986 no mercado de construções corporativas, industriais e imobiliárias, atendendo as principais empresas nacionais e multinacionais do mercado, onde aplica soluções de engenharia com o propósito de gerar valor ao cliente, está atrás de novos profissionais. Veja agora mesmo os cargos disponíveis:

Administrativo de Obras – Guaíba – RS – Efetivo;

Analista de Engenharia – Canoas – RS – Efetivo;

Assistente de Departamento Pessoal – Canoas – RS – Efetivo;

Coordenador comercial (arquiteto, engenheiro civil ou áreas afins) – Canoas – RS – Efetivo;

Coordenador de Segurança do Trabalho – Canoas – RS – Efetivo;

Especialista de planejamento civil (eng. civil) – Canoas – RS – Efetivo;

Gerente de obras – Engenheiro Civil – Guaíba – RS – Efetivo;

Gerente de Operações – Engenheiro Civil – Canoas – RS – Efetivo;

Líder de Almoxarifado – Rio Grande – RS – Efetivo.

Mais sobre a Lamb e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando sobre a Lamb, podemos começar destacando que a companhia atua na construção civil industrial, corporativa e imobiliária e sua expertise é a integração de projetos e soluções de engenharia, minimizando eventuais problemas de interface entre as disciplinas que compõem um projeto de engenharia e reduzindo, assim, o tempo total de execução do empreendimento.

Por fim, utiliza ferramentas e métodos avançados para o gerenciamento de projetos e obras, norteados nos conceitos do Project Management Institute – PMI. O pensamento LEAN permeia a empresa e está presente desde a etapa de integração e solução de projetos, até a fase de gerenciamento e construção dos empreendimentos.

