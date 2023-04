Tele rivalidade entre México e a Estados Unidos no futebol tem sido esquentando nos últimos anos, com o USMNT tendo uma vantagem significativa sobre seus vizinhos.

No entanto, apesar dos resultados, USMNT Capitão América Landon Donovan acredita que ambas as equipes são iguais.

Falando na véspera de sua posse no Hall da Fama do Futebol dos Estados UnidosDonovan disse: “Acho que sempre muda, às vezes nós vencemos e às vezes eles vencem. Sempre será assim. É uma decisão pessoal. Cada decisão é individual.”

Donovan’s comentários vêm como o USMNT e Os três se enfrentam mais uma vez, com o México tentando virar a maré a seu favor. As duas equipes se enfrentaram 74 vezes na história, com a vitória do México 36 vezes e o USMNT 22 vezes, com 17 desenha.

À medida que a rivalidade esquenta, Donovan aguarda o desafio

Apesar de Vantagem geral do Méxicoo USMNT vem de uma sequência de vitórias nas últimas cinco partidas. No entanto, Donovan acredita que os números são “frio” e que todo jogo é um novo desafio.

“A presença de Landon Donovan contra o México foi muito importante, e o fato é que a vitória mais importante do USMNT contra o El Tri foi justamente conquistada em uma Copa do Mundo”, disse um analista esportivo.

Enquanto as duas equipes se preparam para a última partida, as tensões são altas e o resultado é incerto. Mas pelo Donovana rivalidade é apenas parte do jogo, e cada jogo é uma chance de se provar.