Larissa Pacheco: ‘Muita gente apareceu pedindo dinheiro’ após vitória de $ 1 milhão sobre Kayla Harrison

Depois que Larissa Pacheco se tornou milionária ao vencer Kayla Harrison pelo campeonato dos penas do PFL de 2022, ela sabia que sua vida mudaria.

Pacheco disse no episódio desta semana do MMA Fighting’s Trocação Franca que, ao sair do cage naquela noite, “tive que me preparar mentalmente para o peso de ser campeã”. Ela também teve que se preparar para todas as novas “amizades” que viriam agora que ela era uma campeã de MMA.

“Vou abrir o banco Pacheco, porque apareceu muita gente pedindo dinheiro”, disse Pacheco aos risos. “Mas isso acontece, né? Acho que não fui o único — todo atleta ou pessoa que ganha um bom dinheiro e vem de família pobre também deve passar por isso. Aparecem primos distantes, amigos da escola primária, pessoas que nunca disseram oi de repente aparecem.

“Mas tudo bem. Eu sei lidar bem com isso. Eu aprendi, especialmente porque já tive altos e baixos antes. Tive momentos em que ganhei algum dinheiro – não tanto, é claro – e coisas assim também aconteceram, então está tudo bem.

Pacheco disse que não fez nada “extravagante” com seu prêmio de sete dígitos. Em vez disso, a lutadora de MMA de 28 anos comprou um novo apartamento e seu carro dos sonhos, um Honda Civic. Pacheco também comprou um carro para a esposa e pagou todas as dívidas anteriores.

“Eu estava sempre endividado antes das lutas e tinha que pagar [after fights]”, disse Pacheco. “Vou começar a temporada sem dívidas agora, então isso me deixa mais confortável e ajuda nos meus treinos.

“Já estou me acostumando e estou pronto para buscar mais um cinturão e mais um milhão.”

O talento brasileiro está programado para ser a atração principal do PFL 2 na sexta-feira em Las Vegas contra a ex-campeã do Bellator Julia Budd, uma veterana que foi 15-3 em sua carreira pré-PFL com vitórias sobre nomes como Germaine de Randamie e Marloes Coenen; suas três derrotas foram contra Cris Cyborg, Ronda Rousey e Amanda Nunes.

Budd estreou no PFL com uma vitória sobre Kaitlin Young, mas perdeu as decisões para Genah Fabian e Aspen Ladd nas lutas seguintes.

Pacheco, que caiu de 155 para 145 libras na temporada do PFL deste ano, promete ser violento e agressivo na sexta-feira.

“Quando eu entro lá, eu me transformo em outra pessoa”, disse Pacheco. “Deixei sair tudo o que tenho dentro de mim, todo o ressentimento do coração, para voltar com a vitória. Se ela quer brigar comigo, eu adoro isso. Eu amo essa adrenalina. Se ela quiser ir para o chão, nós vamos para o chão. Tudo é afiado. Minhas facas estão afiadas em todos os lugares.