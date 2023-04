Latto admite fazer cirurgia plástica, mas adverte as meninas para pensarem duas vezes

latão está confessando sua experiência com cirurgia plástica … tentando fazer “um pouco de trabalho” depois que suas barras recentes foram feitas Coi Leray a forma do corpo de um trending topic.

A rapper de “Big Energy” estava discutindo a desvantagem de entrar na faca em seu programa ‘777 Radio’ na Apple Music, mas diz que, no caso dela, seus procedimentos foram feitos corretamente, pois as pessoas costumam pensar que ela é natural.

No entanto, Latto deu um aviso severo a seu co-apresentador Brooklyn Nicole e todas as outras garotas que procuram consertar “pequenos ajustes” para encontrar uma apreciação saudável de seus corpos, porque acabarão obcecadas com as idas ao cirurgião e nunca poderão agradar a todos.

Latto diz que sua cirurgia ainda não a impediu de editar fotos ou ter problemas com o guarda-roupa, mas diz que estar sob os olhos do público desde os 16 anos a forçou.

Latto é recente Nicki Minaj insultar “Put It On The Floor” irritou Coi quando ela disse que seus blunts eram maiores que o rapper de “Players”, mas os dois desde então fizeram as pazes … com Coi aparentemente capitalizando o momento.